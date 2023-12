SAL-MIL (1-1): Fazio pareggia su calcio d'angolo

Minuto 41: calcio d'angolo per la Salernitana in seguito a un ottimo intervento di Maignan su Kastanos. La squadra di casa è in crescita e concretizza con Fazio, che di testa spedisce nell'angolino dove il portiere del Milan non può arrivare. Tutto da rifare per i rossoneri.