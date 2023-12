SAL-MIL (2-1): Candreva segna con Tomori per terra. Male Maignan

Gol del vantaggio per la Salernitana: Candreva segna traffigendo un Maignan non certo impeccabile, concludendo un'azione in cui i campani non si sono fermati con Tomori per terra per colpa dell'ennesimo problema fisico che colpisce il Milan. Che disastro.