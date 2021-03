Sala alla Gazzetta: "Voglio il bene di Milano, sorpreso dalla reazione dell'Inter alle mie parole"

Il sindaco Sala ritorna sul tema nuovo stadio di Milano. Il primo cittadino meneghino, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la nota stampa dell'Inter in risposta alle sue parole. Sala si era detto preoccupato per la situazione societaria e finanziaria dei nerazzurri: “La reazione dell’Inter alle mie parole sul nuovo San Siro mi ha sorpreso: sono dispiaciuto in quanto sindaco e tifoso nerazzurro, che è andato per la prima volta allo stadio 55 anni fa, ma io voglio fare il bene di Milano. Lo stadio è una buona opportunità per la città ma come faccio a non essere preoccupato? Mi sto muovendo spinto solo dalla logica della prudenza. Non sono io che lo dico ma in questo momento gli investimenti originati dalla Cina in alcuni settori come il calcio sono in difficoltà. Io sto solo chiedendo informazioni all’Inter: stiamo discutendo di una partnership e voglio sapere chi è e chi sarà il mio partner”.