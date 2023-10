Sala consiglia all'Inter di ristrutturare San Siro? Sorgono spontanee alcune domande...

vedi letture

In un'intervista rilasciata in data odierna, il Sindaco di Milano Beppe Sala ha dichiarato che "Il vincolo sul Meazza non è definitivo, è chiaro, ma quello può condizionare molto. Se una delle due squadre volesse lavorare sullo stadio, siccome è di nostra proprietà, possiamo immaginare di farci carico di una parte dei lavori. Il secondo punto potrebbe essere quello di cedere lo stadio, le formule sono molte ma bisogna vedere qual è la volontà di rimanere lì di una delle due squadre, vediamo cosa succede".

Considerando tale dichiarazioni, ci si chiede come mai il Comune di Milano sia pronto a partecipare alle spese di ristrutturazione per un club e non per entrambe le squadre? E se quella della ristrutturazione fosse una strada percorribile, perché non è mai stata considerata in 4 anni? E soprattutto: perché rinunciare a un investimento privato miliardario mettendo soldi pubblici che servirebbero tanto altrove per la città di Milano?