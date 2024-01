Sala: "Dobbiamo fare di tutto per tenere Milan e Inter a Milano"

Intervenuto a Palazzo Marino in occasione della presentazione del progetto di ristrutturazione di San Siro, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rilasciato queste parole: "È chiaro che da sindaco di Milano non farei niente per oppormi ad ipotesi secondo cui le squadre costruiscano un nuovo stadio fuori da Milano. Ciò non toglie che non possa ragionare sul fatto che dobbiamo far di tutto affinché le squadre restino a Milano; ci sono alcuni motivi, come il supporto della polizia vocale per le partite.

I club in Italia non sono patrimonializzati. Rimane evidente, a fronte di un investimento di 900 milioni lontano da Milano, avendo la possibilità di lavorare su San Siro, perché non farlo?!