Sala e il progetto del Milan a San Donato: "Da chiarire se c'è stata una rinuncia al progetto del nuovo San Siro"

In merito ai progetti di Milan e Inter di costruire i propri stadi di proprietà rispettivamente a San Donato e a Rozzano, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così oggi a Palazzo Marino: "L’Inter manifesta un interesse a Rozzano, ma atti dimostrativi non sono stato fatti. Diversa è la situazione del Milan. Il sindaco di San Donato ci ha comunicato la presentazione da parte del Milan di un’istanza nel territorio di San Donato di un nuovo stadio di proprietà. Il comune di San Donato ha emanato una delibera di giunta per l’area San Francesco.

A marzo ci sarà l’esito del ricorso da noi presentato per il parere della sovrintendenza. Riteniamo che, salvo diverse decisioni del TAR, il vincolo sul secondo anello di San Siro si può considerare una certezza. A questo punto le squadre devono essere in condizione di rispondere alla missiva di settembre. Noi dobbiamo chiarire al Milan - e per conoscenza all’Inter - se l’istanza del comune di San Donato è da intendersi come una rinuncia al progetto su Siro del 2019.