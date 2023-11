Sala: "Fare lo stadio fuori Milano sarebbe un errore clamoroso"

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Le società possono legittimamente andare a fare lo stadio dove ritengono, io personalmente ritengo che sia un errore clamoroso per le società non fare lo stadio a Milano. Credo che uno stadio fuori Milano sia ingestibile perché io non so quanti vigili ha Rozzano, come fa a schierare 100 vigili quando c'è la partita? Qui è illusorio, secondo me si stanno raccontando anche un sacco di frottole". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione della mostra di Piero della Francesca, commentando l'ok della Regione per il nuovo stadio dell'Inter al progetto di Rozzano sul quale il primo cittadino afferma di non avere "ricevuto nessuna comunicazione ufficiale". "Una frottola che sento dire - ha aggiunto Sala - è che le società garantiscono la sicurezza, ma dove? Non lo possono fare. Credo che sia un errore macroscopico delle società, ma credo che dal loro punto di vista possono recriminare il fatto che da noi c'è il vincolo e le nostre lentezze, non siamo riusciti a dare risposte in tempi brevi.

Non voglio considerare questa partita finita". Anche sullo stadio a San Donato per il Milan ci sarebbero "difficoltà" perché "i parcheggi sono necessari essendo la metropolitana a un chilometro e un mezzo. Non credo che si possa fare un parcheggio nel parco Sud né alla Maura. Io invito solamente le squadre a ripensarci". (ANSA).