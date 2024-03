Sala: "Il Comune accoglie la proposta di WeBuild. Adesso ci sarà da lavorare"

E' avvenuto quest'oggi l'importante incontro in Comune di Milano (CLICCA QUI PER PEZZO INTEGRALE) per parlare della possibile ristrutturazione di San Siro. A questo evento hanno infatti partecipato il sindaco Giuseppe Sala, il presidente del Milan Paolo Scaroni, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello e il general manager di WeBuild, che ha intenzione di prendersi in carico il progetto, Massimo Ferrari. All'uscita da Palazzo Marino, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è fermato con i giornalisti presenti a fare il punto della situazione riguardo la questione San Siro e la sua ristrutturazione.

Questo un breve estratto delle dichiarazioni di Sala:"Erano presenti i vertici di Milan e Inter e l'amministratore delegato di WeBuild. Spirito buono, adesso c'è da lavorare. Il Comune accoglie la proposta di WeBuild di fare questa analisi, questo studio pro bono e dovrà essere completato entro giugno".