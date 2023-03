Sala: "Per l'Inter si fa filtrare ipotesi di stadio fuori Milano, ma io non ho conferme"

MilanNews.it

Beppe Sala, Sindaco di Milano, si è così espresso nel suo podcast su Spotify sulla questione nuovo stadio di Milano e sul caso dell'Inter: "Si fa filtrare una ipotesi di localizzazione fuori Milano, ma io non ho conferme in proposito. Quello che vorrei che fosse chiaro è che nessuno li manda via da San Siro, ma non posso sostituirmi a loro nelle decisioni che li riguardano".