Sala risponde a Sgarbi: "Si sbaglia, San Siro non è vincolabile"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni al margine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si sta svolgendo in Prefettura. Come riportato da Calcio & Finanza, il primo cittadino milanese ha risposto al sottosegratario alla cultura Sgarbi dopo le parole dure sull'abbattimento di San Siro: “Lo stadio di San Siro è stato esaminato dalla sovrintendenza a lungo e si è definito che non era vincolabile. Se Sgarbi vuole fare anche il soprintendente lo chieda al presidente del Consiglio. È un po’ strano che nel nostro Paese decisioni prese da istituzioni delegate vengano smentite dalla politica. Su Sgarbi vorrei fare una cosa formale nei prossimi giorni: scrivere al presidente del Consiglio per capire con esattezza quali sono le deleghe del sottosegretario Sgarbi. Manderò questa lettera alla Meloni e la renderò pubblica come la sua risposta. Questa è una città evoluta che non può stare alle dichiarazioni e ai protagonismi, le regole ci sono e vanno rispettate. Io devo essere quello che per primo le rispetta ma farmi prendere in giro da continue esternazioni che non hanno fondamento assolutamente non mi va. Chiederò al presidente del consiglio una riposta in tempi brevi”.