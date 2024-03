Sala rivela: "Sensazioni? Difficile essere ottimisti o pessimisti, ma l'atmosfera intorno al tavolo è stata positiva"

vedi letture

E' avvenuto quest'oggi l'importante incontro in Comune di Milano utile per affrontare la possibilità di ristrutturare San Siro. A questo evento hanno infatti partecipato il sindaco Giuseppe Sala, il presidente del Milan Paolo Scaroni, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello e il general manager di WeBuild, che ha intenzione di prendersi in carico il progetto, Massimo Ferrari. All'uscita da Palazzo Marino, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è fermato con i giornalisti presenti a fare il punto della situazione riguardo la questione San Siro e la sua ristrutturazione.

Questo un breve estratto delle dichiarazioni di Sala: "Sensazioni? Difficile essere ottimisti o pessimisti, diciamo che l'atmosfera attorno al tavolo è molto positiva. Sono certo che le squadre guardano con interesse a questa opzione, pur sapendo che ci sono altre alternative. E a questo punto cominciamo ad avere un momento della verità, che io metto a giugno".