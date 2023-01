Sala: "Sento spesso Milan e Inter. Vincolo? Aspetterò la nomina della nuova sovrintendente"

MilanNews.it

Beppe Sala, sindaco di Milano, si è così espresso sul nuovo stadio di Milano: "Inter e Milan le sento abbastanza spesso e credo che abbiano espresso soddisfazione su come sia andato il dibattito pubblico e sulla posizione della giunta. Vincolo? Aspetterò la nomina ufficiale della nuova sovrintendente. Se sarà, come si sente dire, Emanuela Carpani, mi rivolgerò a lei quando sarà ufficialmente in carica e parlerò con del vincolo quando sarà nominata. Oggi, non mi risulta che lo sia".