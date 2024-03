Sala: "Si cerca di essere ottimisti, ma non ho molti elementi adesso. WeBuild vuole lavorare al progetto durante l'estate"

"WeBuild ha espresso il bisogno di lavorare nei mesi maggio-agosto con intensità. Quanto ci vorrà, ma è solo una mia sensazione, è qualcosa in un paio d'anni. Se si lavora nei mesi estivi su tre turni in 24 ore loro sono convinti di poterlo fare. Poi c'è tutta la parte esterna che è indipendente". Nell'interesse delle squadre e del Comune potremo trovare la formula per cedere subito lo stadio alle squadre. Parallelamente a queste analisi tecniche cominceremo a ragionare su come strutturare tutto il processo. Però è ovvio che io cerchi di essere ottimista ma a oggi non ho elementi per essere più di questo".

In merito alla possibilità di ristrutturare lo stadio di San Siro, questo un breve estratto delle dichiarazioni principali del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala al termine dell'incontro a Palazzo Marino con il presidente del Milan Paolo Scaroni, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello e il general manager di WeBuild, che ha intenzione di prendersi in carico il progetto, Massimo Ferrari.