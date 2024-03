Sala spiega quando potrebbero iniziare i lavori per San Siro

E' avvenuto quest'oggi l'importante incontro in Comune di Milano per parlare della possibile ristrutturazione di San Siro. A questo evento hanno infatti partecipato il sindaco Giuseppe Sala, il presidente del Milan Paolo Scaroni, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello e il general manager di WeBuild, che ha intenzione di prendersi in carico il progetto, Massimo Ferrari. All'uscita da Palazzo Marino, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è fermato con i giornalisti presenti a fare il punto della situazione riguardo la questione San Siro e la sua ristrutturazione.

Questo un estratto delle parole del Sindaco Sala: "San Siro come stadio di proprietà? Sì, in un modo o nell'altro. Ci sono due strade: con la cessione definitiva immediata o col diritto di superficie. Per quanto riguarda il discorso relativo ai lavori di ristrutturazione, quest'anno non si può far nulla, se parliamo dell'estate del 2025 i promoter dei concerto dicono che sono stati venduti, ma possiamo ragionarci. Una ristrutturazione di San Siro ben fatta è nell'interesse anche degli organizzatori dei concerti. Noi lo faremo anche con la testa di renderlo fruibile per i concerti. Lavori prima o dopo le Olimpiadi del 2025? Non lo so dire, dipende da WeBuild. Ma penso che i lavori dovrebbero cominciare prima".