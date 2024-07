Sala su San Siro: "Milan e Inter stanno riflettendo, io voglio accelerare"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui CalcioeFinanza.it, a margine del Consiglio comunale odierno, per rispondere alle perplessità sollevate dall'associazione degli architetti della città in merito alle procedure utilizzate da lui stesso per lo studio di fattibilità del progetto di ristrutturazione di San Siro firmato da WeBuild, presentato pochi giorni fa a Palazzo Marino: Mi sembra prematura questa presa di posizione. Dipende da chi realizzerà i lavori, fino a che questo non si sa mi sembra una presa di posizione molto teorica".

Sono possibili nuovi appuntamenti ufficiali a breve con Inter e Milan per definire meglio la situazione?

"Non so se ci saranno altre occasioni. So che le società stanno guardando il progetto e stanno riflettendo sui soldi, mantenendo vivo un contatto diretto con WeBuild. Io vorrei accelerare, ma non posso dire che questa settimana ci saranno delle novità".

L'obiettivo

Il piano, per quello che è filtrato sinora, prevede la riqualificazione degli impianti in tre anni di lavoro, durante i quali la capienza sarà ridotta ma in maniera limitata, per quanto possibile. Era la principale richiesta dei club, che al momento prendono tempo e vogliono studiare l’idea, e quantomeno è stata presa in grande considerazione. Si dovrebbe procedere a settori, in modo da evitare traslochi e soprattutto minimizzare il calo di vendita dei biglietti, che nelle ultime stagioni ha assicurato a entrambe le società numeri di tutto rispetto anche nel panorama europeo.