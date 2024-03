Sala su San Siro: "Probabilmente non è la questione più importante per la città ma è una questione sensibile"

vedi letture

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è pronto al confronto con i suoi cittadini sul tema San Siro nel corso del primo appuntamento del format che ha annunciato settimana scorsa dal titolo 'Cose in Comune'. Essenzialmente ogni settimana il primo cittadino meneghino terrà una diretta Instagram nel corso della quale proverà a rispondere alle domande che gli verranno poste nei commenti.

Come anticipato, il primo appuntamento di 'Cose in Comune' si terrà sul tema stadio, in merito al quale è intervenuto lo stesso Sala sulle proprie pagine social dicendo: "Probabilmente non è la questione più importante per la città ma è una questione sensibile e nelle chiacchiere che faccio in giro per le strade e al bar in molti mi chiedono, e mi accorgo che a volte la chiarezza è veramente poca su questo tema”.