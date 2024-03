Sala sul Milan: "Devono dire 'Noi vogliamo andare a San Donato'. Per rispetto di Milano e dei milanesi"

Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare - dopo alcune dichiarazioni di ieri su Milan e Inter riportate dall'ANSA - in merito alla questione stadio. Il primo cittadino milanese è stato intervistato da Libero questa mattina e ha commentato la situazione. Il titolo dell'intervista recita: "Ma quali stadi nuovi, convinco Inter e Milan a sistemare San Siro. Così Sala ha parlato del Milan e dei rapporti con il club rossonero da quando è entrata in gioco l'opzione San Donato: "Parliamo di fatti. L'1 febbraio scrivo al Milan su-carta intestata: 'Avendo preso atto che il Comune di San Donato ha avviato una procedura per la realizzazione dello stadio, vi chiedo di confermarmi che non siete più interessati a San Siro'".

Poi Sala ha continuato proponendo una soluzione, dal suo punto di vista: "Il 23 febbraio mi rispondono in maniera interlocutoria lasciando aperta la questione. "Dipende da quello che sarà il giudizio finale della Soprintendenza sul vincolo a San Siro, poi vedremo", Se hanno cambiato idea non devono fare altro che prendere un pezzo di carta intestata, metterci la loro firma e dire "noi vogliamo andare a San Donato". Questo per rispetto di Milano e dei milanesi. Le lettere che mi arrivano sono firmate dal presidente Paolo Scaroni e rispetto a questo contatto ho sempre percepito un interesse, ma il proprietario si chiama Gerry Cardinale".