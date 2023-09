Sala sul Milan: "Non mi aspettavo i nuovi così determinanti"

Luigi Sala, ex giocatore del Milan, è intervenuto in esclusiva su Tuttomercatoweb per parlare del derby di Milano. Queste le sue parole sui nuovi innesti rossoneri, arrivati dal mercato: "Conoscevo già Pulisic, Reijnders, Loftus-Cheek e sapevo che erano degli ottimi giocatori ma che entrassero così facilmente nei meccanismi e che fossero così determinanti sicuramente non me l'aspettavo. L'inizio fa ben sperare, spero e penso che possano fare ancora meglio".