Sala sul nuovo stadio a Milano: "Non ho capito la posizione del Governo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, come riferito da Repubblica è intervenuto nuovamente sulla questione stadio durante il Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano: "La prossima settimana arriveranno in giunta comunale i risultati del dibattito pubblico, ma in mezzo c’è il rischio di un vincolo. Io non voglio entrare in polemiche, se la vedano loro, ma finché non capiamo se c’è o meno il vincolo, non procediamo. Perché procedendo rischieremmo di creare un danno alle società anche dal punto di vista economico: se noi diamo interesse pubblico, loro cominciano a lavorare e spendere soldi e tempo. Se nel frattempo subentra un vincolo, è un problema. Non ho capito la posizione del Governo, ovviamente credo che non sia il caso di entrare in polemiche, ma di pensare a quello che dobbiamo fare. Alla luce dei risultati del dibattito pubblico, infine, la giunta giudicherà quali possono essere i correttivi da considerare. Questo è un passo formale ma fondamentale perché previsto dalla legge".