Sala sul nuovo stadio: "I conti si faranno alla fine"

Attraverso i propri social, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto rispondere alle accuse lanciate dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha addossato all'amministrazione comunale del capoluogo lombardo le colpe per la decisione di Inter e Milan di andare via dalla città per la costruzione dei rispettivi nuovi stadi:

"Sullo stadio è tutta colpa del Sindaco". Ma devo tirar fuori le sue dichiarazioni di questi anni, sempre contraddittorie? Dobbiamo parlare del vincolo che il vostro Governo ha posto e che certamente non aiuta? E comunque i conti si faranno alla fine", si legge.