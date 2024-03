Sala sul progetto del Milan a San Donato: "Le mie perplessità persistono. Stadio pronto nel 2028? Impossibile"

Intervistato da Libero, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così del progetto del Milan di costruire il nuovo stadio a San Donato: "Guardi, non voglio cercare polemiche, ma le mie perplessità su San Donato persistono, non è un progetto facile. Il Sindaco di San Donato dice che lo stadio sarà pronto nel 2028, ma per mia esperienza - 8 anni da Sindaco e 5 in Expo - dico che è impossibile. Tra l’altro le ricordo un punto fondamentale: le squadre hanno un contratto d’affitto che scade a giugno del 2030, quindi uno può avere tutte le idee che vuole ma deve essere certo di avere uno stadio entro quella data.

In Italia ci siamo scelti delle regole complicate. In più, non nascondiamoci, ci sono delle sensibilità che un tempo non c’erano. Vent’anni fa nessuno si incatenava a difesa del verde e dell’ambiente, oggi questa sensibilità è molto più forte. Mi metto nella testa di un cittadino di San Donato che vede la sua città improvvisamente invasa di auto.

Cardinale sa di cosa parla, ma in un’ottica americana che è francamente ottimistica. Le società non sono patrimonializzate, se uno chiede un prestito a una banca o a un fondo non può dare granché in garanzia e quindi i tassi d’interesse sarebbero altissimi. Fare i conti in tasca agli altri è sbagliato, ma da esperto di finanza, più che da Sindaco, mi sembrano tempi difficili per un investimento così elevato".