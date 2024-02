Sala sul tema San Siro: "L'impianto può essere ristrutturato. Fossi in Scaroni mi fiderei di WeBuild"

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento in prefettura ha commentato le dichiarazioni del presidente del Milan Paolo Scaroni in merito ad una possibile ristrutturazione di San Siro, per il quale il diavolo investirà insieme all'Inter ben 160mila euro per risolvere i problemi del terzo anello verde. Queste le sue parole.

"Mi pare che ci sia finalmente un interesse vero su questa ipotesi, che è l’unica cosa che io chiedo. Il principio è che se si può ristrutturare senza chiudere lo stadio, chiedo che ciò venga considerato,ma se non é vero io capisco Milan e Inter. Quello che dice WeBuild non è sacro, ma è la più grande società italiana, conosce bene Milano. Se fossi in Scaroni, se mi dicessero che la ristrutturazione si può fare tenderei a fidarmi perché loro non sono teorici ma fanno i lavori".