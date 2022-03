Salah ancora scioccato: "Nessuno si aspettava il 7° posto al Pallone d'Oro"

Mohamed Salah non ha ancora digerito il settimo posto al Pallone d'Oro 2021: "È stato scioccante. Non ho molto da dire a riguardo ma nessuno si aspettava che finissi settimo. Non credo alle teorie del complotto o altro; è frutto di scelte poco accurate e ci sono molti Paesi che votano male. Non so su cosa basino le loro scelte, non sto dicendo che ci sia una cospirazione perché non ho elementi per dimostrarlo. Davvero non lo so, ma sono rimasto scioccato dal risultato. Non sono contento di essere stato escluso dalla squadra FIFA dell'anno, ma non c'è niente che possa fare al riguardo. Quello che mi soddisfa è che tutti condividano la mia sensazione: dovrei essere presente. Non credo ci sia qualcosa di personale ma devo affrontare questa realtà".