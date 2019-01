Salah 'calciatore anno' dell'Africa

(ANSA-AP) - DAKAR, 8 GEN - Mohamed Salah ha vinto, per il secondo anno consecutivo, il premio di 'calciatore dell'anno' africano assegnato dalla Caf, la confederazione calcistica africana che oggi a Dakar ha 'insignito' l'attaccante del Liverpool ex Roma. Oltre a Salah, per il 2018 sono stati premiati Achraf Hakimi, terzino del Borussia Dortmund in prestito dal Real Madrid, come miglior giovane e Hervé Renard, ct del Marocco, come allenatore dell'anno.