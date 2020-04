Salernitana, Aya ricorda: "Quando Ronaldinho diede il cinque fu grande emozione"

Nella lunga diretta Instagram sul profilo ufficiale del club, come riferisce tuttosalernitana.com, è intervenuto il difensore della Salernitana Ramzi Aya. Che ha svelato anche un aneddoto sulla sua carriera: "L'avventura con le giovanili della Fiorentina è stata bellissima, due volte ho fatto panchina con la prima squadra. In Champions contro il Liverpool e in campionato col Milan. Quando Ronaldinho venne a "battere il cinque" ho provato una sensazione bellissima. Il più forte che ho marcato? Posso dirvi che Messias del Crotone è un qualcosa di incredibile e di straordinario. Per fortuna giocava dalla parte opposta alla mia".