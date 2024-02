Salernitana, contro il Torino l'esordio di Marco Pellegrino

Esordio con la Salernitana per Marco Pellegrino, difensore arrivato in prestito dal Milan l'ultimo giorno del mercato invernale: il centrale argentino è entrato in campo 62' del match in casa del Torino al posto di Jerome Boateng (altro rinforzo di gennaio). La partita tra i granata e i campani di Filippo Inzaghi si è conclusa con il risultato di 0-0.

Questo il comunicato ufficiale del Milan sul passaggio in prestito secco di Pellegrino alla Salernitana: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Marco Pellegrino all'US Salernitana. Il Club rossonero augura a Marco le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva".