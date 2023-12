Salernitana-De Sanctis, è finita. Risoluzione in arrivo, rinuncia all'anno e mezzo di contratto rimanente

vedi letture

Termina oggi l'avventura di Morgan De Sanctis come direttore sportivo della Salernitana: l'uomo mercato scelto come erede di Sabatini lascerà dunque spazio a chi ha sostituito risolvendo il proprio contratto coi campani. Il dirigente con questa mossa rinuncia ai diciotto mesi di ingaggio previsti dal suo contratto. Stando a quanto raccolto, il suo staff (Migliaccio e Lo Schiavo) lascia nel piatto buona parte delle spettanze dovute. Le carte non sono ancora state firmate ma l'annuncio dovrebbe avvenire a breve.

Nei giorni scorsi, il patron Iervolino aveva di fatto 'scaricato' il ds: "Che sia ben chiaro: De Sanctis è un mio dipendente. Questa è un'azienda verticale, con me a capo. Io non devo nulla a lui e tutti devono a me. E' certo che a giugno, quando abbiamo finito il campionato, mi ero entusiasmato per i suoi acquisti. E sono gli stessi giocatori che scendono in campo ora. Oggi i risultati sono diversi, è evidente che non sono contento e gliel'ho detto. Questo è il calcio. Ma da qui a dovermi giustificare o dover giustificare loro ce ne passa. Conta quello che vedo, il rettangolo verde è sempre il giudice. A bocce ferme mi sembrava una buona Salernitana, prendo atto di essermi sbagliato e sono il primo a perderci. Sono disilluso, mortificato, dispiaciuto. Nel calcio capita anche questo, ma nulla è perduto".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: Stimo molto il direttore, è una persona che ha dato tanto alla Salernitana. Alcune cose non gli sono riuscite, ma non ha portato gente di C ma da club di prima fascia. Cosa gli volete rimproverare? Non mi sembra che in 104 anni altri dirigenti hanno fatto diversamente. E' chiaro, però, che se la Salernitana dovesse andare male sono tutti sub iudice. Vendere? I contratti sono totalmente sbilanciati e questa è una mia grande battaglia .Come ti liberi da un contratto in cui la prestazione di lavoro non equivale a quanto t'aspettavi? Loro possono giocare male e non correre ma lo stipendio lo devono percepire. Occorre un sussulto d'orgoglio da parte di questi ragazzi, altrimenti sportivamente parlando saremo la tomba di tanti calciatori".