Salernitana, De Sanctis: "Nessuna offerta per Dia, immagiamo possa restare"

Presente alla conferenza di presentazione di Benoit Costil, il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha parlato anche di mercato e della ormai quasi certa permanenza di Boulaye Dia: "È un giocatore fortissimo, sta recuperando in maniera oculata dall'intervento di pulizia al menisco. Immaginiamo che possa restare dato che offerte ufficiali non ne sono arrivate. Vogliamo evitare rischi quindi rientrerà solo quando sarà al meglio della condizione. La Salernitana farà degli investimenti, cercando di non cedere i nostri pezzi pregiati. Avremo una squadra forte e completa per raggiungere la salvezza al più presto".