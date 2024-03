Salernitana, Dia si allenerà separatamente dal gruppo squadra

vedi letture

(ANSA) - SALERNO, 04 MAR - Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, nel pomeriggio ha incontrato la squadra e l'allenatore Fabio Liverani al centro sportivo Mary Rosy. L'imprenditore si è confrontato prima con il tecnico e a seguire ha incontrato il gruppo al completo. Nel corso del lungo confronto con i calciatori granata il presidente - fa sapere la società con una nota - ha chiesto massimo impegno e professionalità, ribadendo con fermezza l'inaccettabilità di alcuni comportamenti che si sono manifestati che hanno dimostrato mancanza di attaccamento alla maglia granata. "Sono deluso - ha detto Iervolino alla squadra - do sempre tanta fiducia a tutti ma nel calcio ho capito che l'unica fiducia da dare è quella ai propri tifosi che non smettono mai di dare amore, passione e sacrificio per questi colori. Ora però bisogna rimboccarsi le maniche e dimostrare in questo finale di campionato quanto valiamo.

Dobbiamo essere uniti e remare tutti verso la stessa direzione. Dobbiamo dimostrare a tutti di che pasta siamo fatti". Il patron granata ha poi ribadito che la società vuole fortemente l'impresa salvezza e che interverrà con durezza nei confronti dei tesserati che non si dimostreranno più in sintonia con l'impegno ed i valori del club. Iervolino ha infine assistito all'allenamento pomeridiano della squadra e ha incontrato il calciatore Boulaye Dia che a partire da oggi si allenerà separatamente dal gruppo squadra. (ANSA).