Salernitana, dopo il 20 luglio De Sanctis chiederà 40 milioni per Dia

Il futuro di Boulaye Dia è un tema molto caldo in questi giorni, con Milan e Fiorentina su tutte che sono interessate all'attaccante senegalese. La Salernitana dovrà fare i conti anche con la volontà dell'attaccante, che in queste società guadagnerebbe ovviamente di più rispetto a quello che percepirebbe in granata, però la clausola rescissoria scadrà il 20 luglio.

Tutti avvisati. Iervolino è stato molto chiaro con il direttore sportivo De Sanctis. Come riportato da Il Mattino (ed. Salerno), per altri 10 giorni, se qualcuno si presenterà con 25 milioni di euro, i granata non potrebbero far altro che accettare l'offerta e dire addio al proprio centravanti, ma dopo quella data il DS ha il mandato di chiederne 40 per l'ex Villarreal, che soltanto due stagioni fa disputava una semifinale di Champions League.