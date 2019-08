Salernitana: è fatta per Cerci

(ANSA) - SALERNO, 7 AGO - Alessio Cerci si appresta a diventare un nuovo giocatore della Salernitana. Il calciatore ex Milan e Atletico Madrid questo pomeriggio è stato nella sede sociale del club granata per legarsi ufficialmente alla società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. In Campania ritroverà Gian Piero Ventura, tecnico con il quale Cerci ha raggiunto i risultati più importanti con le maglie di Pisa e Torino e che ha spinto fortemente per averlo nuovamente alle sue dipendenze. Salerno per il calciatore 32enne rappresenta l'opportunità per riscattare l'ultima annata negativa vissuta in Turchia. La Salernitana non ha ancora ufficializzato l'ingaggio ma ha pubblicato sui social le foto di rito che ritraggono Cerci nella sede del club. Ufficiale, invece, il trasferimento dal Genoa del difensore polacco Paweł Jaroszyński. Il calciatore classe '94 arriva in Campania a titolo temporaneo con diritto di riscatto.