Salernitana e Milan: due storie diverse ma con il desiderio comune di ottenere punti

Il Milan si prepara per l'importante sfida dell'Arechi contro la Salernitana di Pippo Inzaghi. I granata sono reduci da una pesante sconfitta a Bergamo maturata soprattutto nella ripresa, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Lirola. La qualità della Dea e la fragilità difensiva della Salernitana sono state le due chiavi di lettura del match, ma quella di domani non sarà una sfida da sottovalutare, concetto ribadito anche in conferenza stampa dall'allenatore del Milan Stefano Pioli. I rossoneri arrivano da una bella vittoria e prestazione contro il Monza e soprattutto fanno ben sperare i 3 gol segnati e il clean-sheet ottenuto da Maignan.

Due storie diverse quelle che si scontreranno domani: la Salernitana con un disperato bisogno di ottenere punti salvezza (al momento ultimi in classifica con 8 punti) e i rossoneri che vogliono e devono continuare nel percorso in campionato, cercando di conquistare punti e consapevolezza per una classifica che nonostante tutto vede ancora Pioli e i suoi ragazzi al terzo posto.