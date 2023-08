Salernitana, Iervolino: "Stewart? Gli algoritmi sono uno strumento formidabile"

vedi letture

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, nel corso della lunga intervista rilasciata a Radio Serie A, si è soffermato anche sul mercato della squadra campana:

Ci parla dell`arrivo di Stewart?

"Gli algoritmi sono uno strumento formidabile, combinati logicamente all`azione umana, alla visione e alle valutazioni. Ci danno però la possibilità di avere una reportistica e una proiezione dei dati del calciatore che altrimenti sarebbe stato impossibile da valutare. È un calciatore velocissimo, giocava in un campionato decisamente inferiore, ma ci siamo chiesti `perché non fare una scommessa?`. Se dovesse replicare anche solo l`80% dei dati nel nostro Campionato potrebbe diventare un calciatore incredibile. È giovane, va protetto e fatto crescere, senza troppe pressioni. La nostra squadra ha Dia prima punta, noi puntiamo tutto su questo grandissimo calciatore, gli altri daranno il loro contributo e avranno tempo per crescere e farsi valere".