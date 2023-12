Salernitana, Inzaghi: "Vedere Coulibaly e Legowski combattere contro i centrocampisti del Milan mi ha lasciato addosso una sensazione positiva"

Nella sua conferenza stampa all'antivigilia della gara contro l'Hellas Verona, il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, ha parlato anche dele condizioni generali dei suoi calciatori: "Daniliuc ha la febbre e solo domani capiremo se sarà a disposizione. Ochoa teoricamente non è convocabile, ma abbiamo solo Costil e sta facendo un certo tipo di lavoro per capire se potrà venire in panchina. Di Dia sapete già. Per il resto ci sono tutti e anche dalla panchina posso attingere risorse importanti. Davanti sono sereno, Ikwuemesi e Simy sono due grandissimi attaccanti e dispiace aver sacrificato Simy proprio dopo il gol segnato col Bologna. Ribadisco che è un esempio per noi, ha avuto voglia di riconquistare la fiducia di tutti e solo cambi obbligati causa infortunio mi hanno impedito di dargli lo spazio che avrebbe meritato. Ma tutti i singoli stanno crescendo, vedere Coulibaly e Legowski combattere contro i centrocampisti del Milan mi ha lasciato addosso una sensazione positiva".

Infine sul Verona: "Djuric è molto forte di testa, ma noi abbiamo giocatori in grado di contrastarlo. Io guardo soprattutto in casa mia e so che mettere in difficoltà grandi squadre come Lazio, Milan e Atalanta è sufficiente per capire che possiamo giocar bene pure negli scontri diretti.

Non ci sono alibi: la strada è quella giusta, lo avvertiamo giorno dopo giorno e ora dobbiamo tramutare l'ottimo lavoro in punti pesanti per arrivare alla salvezza. Non serve fare gare difensive o di attesa, soltanto nel finale ha senso chiudersi un pochino per cercare di difendere un risultato positivo. La mentalità non cambia, in tante zone del campo abbiamo qualità che ci permettono di mettere in difficoltà chiunque".