Salernitana, le prime parole di Pellegrino: "Sono un difensore aggressivo e veloce. Obiettivo salvezza"

Marco Pellegrino, passato oggi ufficialmente in prestito dal Milan alla Salernitana, ha rilasciato queste parole ai canali ufficiali del club campano: "Sono molto felice di essere qui, la città è molto bella e non vedo l'ora di allenarmi con i miei compagni di squadra. Ho visto diverse partite, anche l'ultima contro la Roma in cui la squadra ha giocato molto bene. È mancata solo la vittoria. Credo che la squadra sia molto forte, che deve cominciare a fare risultato e migliorare" riporta tuttosalernitana.com.

Sul ruolo: "Sono un difensore centrale aggressivo e veloce. Posso giocare anche largo e mi trovo bene sia con la difesa a 3 che con la difesa a 4".

Gli obiettivi: "Centrare la salvezza e restare in Serie A. Dobbiamo cominciare a fare punti per centrare il nostro obiettivo e assicurarci la permanenza in massima serie".

Sul numero scelto: "Ho preso il 24 perchè siamo nel 2024 e credo sia un bel numero per cominciare questa avventura".

In conclusione: "Mi sento carico e pronto ad affrontare questo campionato, dando tutto per aiutare la squadra. I tifosi sono molto simili a quelli argentini, molto passionali. QUesto mi piace e sono davvero molto felice di essere qui. Forza Salernitana".