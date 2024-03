Salernitana, Liverani verso l'esonero dopo il ko contro il Lecce

(ANSA) - SALERNO, 16 MAR - "Faremo valutazioni in merito a Liverani, non è qui e questa è già una risposta". Lo ha detto l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan al termine del match perso dai campani contro il Lecce. "Ragioneremo a mente fredda, ora la sconfitta lascia spazio più all'emotività. Nelle prossime ore parlerò con il presidente Iervolino. È doveroso per un club che ha investito molto. Con la squadra valuteremo come comportarci.

La società parlerà solo con le voci ufficiali del presidente e con la mia, anche il ritiro pensavamo potesse giovare ma è servito a ben poco. Al di là di questa partita, abbiamo fatto delle osservazioni ampie nelle ultime settimane". La Salernitana, dunque, nelle prossime ore potrebbe sollevare dall'incarico Fabio Liverani che sarebbe il terzo allenatore in stagione a lasciare la panchina dei campani. Ma la società, come è emerso dalle parole dell'amministratore delegato, valuterà anche l'operato di Walter Sabatini, direttore generale che non è riuscito a dare la scossa attraverso il mercato di gennaio. In caso di esonero - o dimissioni - di Liverani, la Salernitana potrebbe richiamare Filippo Inzaghi (ancora sotto contratto e che non ha lasciato Salerno nemmeno dopo l'esonero) o affidarsi ad una soluzione interna per traghettare la squadra fino al termine del campionato. (ANSA).