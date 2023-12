Salernitana-Milan, il VAR si perde un mani di Fazio in area di rigore

In avvio di partita di Salernitana-Milan episodio che sicuramente farà discutere. Dinamica piuttosto semplice: tiro di Leao da fuori, Fazio devia la conclusione in angolo con il braccio, che dal replay era in modo evidente in una posizione non congrua ed andava ad aumentare il volume del corpo del difensore.

Check del VAR prima di far battere l'angolo, che però non porta a nulla: dalla sala di Lissone, in modo un po' sorprendente, non danno nessun tipo di indicazione al direttore di gara. Dai replay è invece abbastanza evidente l'irregolarità nell'intervento del difendente.