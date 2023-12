Salernitana-Milan, sono due i rossoneri diffati

vedi letture

Dopo la vittoria sul Monza, domani il Milan alle 20.45 va a caccia di un nuovo importante successo in campionato. I rossoneri saranno ospiti della Salernitana di Pippo Inzaghi. Scelte quasi obbligate per Stefano Pioli che rispetto all'ultima gara di campionato con il Monza recupera anche Davide Calabria, che ha saltato l'ultimo match a San Siro per squalifica. Conferma per Kjaer al centro della difesa al fianco di Tomori, con Theo Hernandez a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo ci saranno Reijnders, Loftus-Cheek e Bennacer che tornerà titolare dopo 226 giorni dall'ultima volta (10 maggio, euroderby di andata della scorsa stagione). Davanti, invece, ci sarà ancora il tridente 11-9-10, Pulisic, Giroud, Leao.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 23 Tomori 19 Theo

8 Loftus-Cheek 4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 9 Giroud 10 Leao

All.: Pioli



A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Florenzi, Jimenez, Simic, Krunic, Adli, Chaka Traore, Romero, Chukwueze, Jovic.

Diffidati: Musah, Reijnders



Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Pellegrino, Caldara, Musah, Pobega, Okafor