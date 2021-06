Salernitana, per Lotito il tempo è scaduto: deve vendere la società

Entro le 24.00 di oggi, Claudio Lotito dovrà comunicare alla FIGC chi sarà il nuovo proprietario della Salernitana. La pena, essendo lui Presidente anche della Lazio, è l’esclusione dal campionato. Lotito ha 2 soluzioni per evitare il peggio. La prima è l’indicazione di un trust che amministri il club nei prossimi sei mesi, mentre la seconda è la cessione immediata. Fino a questo momento non si è ancora individuata una soluzione. Fra le figure che hanno mostrato interesse all’acquisto del club campano troviamo Maurizio Mian, ex patron del Pisa e Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United. Come riporta il Corriere della Sera però, nelle ultime ore, una cordata di Abu Dhabi, di cui farebbero parte il gruppo Bin Zayed (legato alla famiglia reale dell’emirato) e Blue Skye (socio di Elliott nel Milan), si sarebbero fatti avanti. In ogni caso appare difficile trovare una soluzione in tempi brevi.