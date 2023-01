Salernitana, piace un vecchio obiettivo del Milan: occhi su Matar Sarr

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo Nicolussi Caviglia, la Salernitana potrebbe acquistare anche un altro centrocampista. Contatti in corso, scrive 'TuttoSalernitana', per Pape Matar Sarr, centrocampista del Tottenham che fin qui non ha mai trovato spazio agli ordini di Antonio Conte. In questi giorni le due parti ragionano sulla formula ma l'interesse del club granata è concreto. Il giocatore è stato cercato in estate anche dal Milan, che ha virato poi su Aster Vranckx.