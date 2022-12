Salernitana, Radovanovic: "Ho molto rispetto verso il Milan. Lo scorso anno..."

MilanNews.it

Il difensore della Salernitana Ivan Radovanovic ha parlato a Sky Sport dal ritiro in Turchia del club campano in vista della ripresa contro il Milan: "Ho molto rispetto verso il Milan, la squadra che ha vinto l'ultimo scudetto. Lo scorso anno col Milan abbiamo capito che si poteva fare, poi giocando in casa davanti al nostro pubblico è sempre tanta roba. Avrei firmato per essere ora a 10 punti di distanza dalla zona retrocessione, ma ancora non c'è niente di chiuso".

Come ha vissuto i giorni di vacanza?

"Nella pausa ho staccato molto mentalmente. Ora ci siamo ritrovati, siamo un bel gruppo e abbiamo dei giocatori in Nazionale che non vediamo l'ora di riabbracciare".

Obiettivi ambiziosi per questa Salernitana?

"Spero per essere salvo il primo maggio. Se ci salveremo a 4-5 partite dalla fine, chissà magari potremmo raggiungere anche qualche altro obiettivo. Ora salviamoci, poi casomai penseremo ad altro".