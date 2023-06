Salernitana, riscattato Dia dal Villarreal. Ora bisognerà trattare con i granata

MilanNews.it

La Salernitana ha esercitato un'altra delle opzioni in proprio favore per tramutare in definitivi gli affari fatti in prestito: i granata, infatti, hanno versato nelle casse del Villarreal la cifra necessaria per acquistare l'attaccante Boulaye Dia, seguito da varie squadre tra cui Inter, Fiorentina, Milan e Lazio, mentre per tutti gli altri saranno tentate trattative a parte. Lo riporta TuttoSalernitana.com.