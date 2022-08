Salisburgo-Milan, da domani alle 12.00 biglietti in vendita: i dettagli

Fonte: acmilan.com

AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi alla 1°giornata di Champions League, RB Salisburgo-Milan in programma martedì 6 settembre alle 21.00, saranno in vendita sul sito acmilan.vivaticket.it a partire da martedì 30 agosto alle ore 12.00 e fino a sabato 3 settembre alle 23.00.

Per l'acquisto dei tagliandi per Salisburgo-Milan, al costo di 37€ cadauno, sarà necessario essere possessori della carta Cuore Rossonero e i biglietti non possono essere ceduti ad altri utilizzatori. A seguito dell'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF che dovrà essere esibita al collection point di Salisburgo per ritirare il biglietto di accesso allo stadio. Tempi e modalità del ritiro dei biglietti saranno indicati sulla ricevuta stessa. Per il ritiro dei biglietti sarà necessario esibire un documento di identità.