Salta la prima panchina in Serie A: l'Empoli esonera Paolo Zanetti

I 7 gol presi dalla Roma sono stati troppo: l'Empoli ha deciso di dire basta e ha esonerato l'allenatore Paolo Zanetti, che in quattro giornate non ha collezionato neanche un punto, ed è preoccupante il dato sui gol fatti, inesistente, in quanto anche in questa casella c'è uno zero. In pole per la panchina dei toscani sembra esserci Aurelio Andreazzoli, che è già stato allenatore dell'Empoli in passato.