(ANSA) - TORINO, 4 AGO - Salta lo scambio Dybala-Lukaku a cui Juventus e Manchester United lavoravano da giorni. I Red Devils si sarebbero ritirati dalla trattativa di fronte all'indecisione del calciatore e all'imminente chiusura del mercato inglese in entrata. Secondo quanto si apprende da fonti vicine all'entourage del calciatore, Dybala sosterrà domani mattina, come da programma, le visite mediche al JMedical per poi aggregarsi nel pomeriggio al gruppo di Sarri per il suo primo allenamento con la Juventus della nuova stagione.