Salvini: "Inchiesta sul Milan? Se la Procura non avesse elementi solidi, farebbe il danno di Milano, dell’Italia, del calcio e di quant’altro"

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha parlato a margine di un evento pubblico a Milano soffermandosi anche sulla vicenda giudiziaria che riguarda il Milan, l'ad Giorgio Furlani e l'ex ad Ivan Gazidis. Queste le parole di Salvini riportate da alanews:

"Da cittadino, non da vicepresidente del Consiglio, mi auguro che se la magistratura si muove o per il Milan o per i palazzi a Milano, si muova con elementi assolutamente solidi. Se non avessero elementi solidi farebbero il danno di Milano, dell’Italia, del calcio e di quant’altro", ha detto Salvini, sottolineando che, "da lettore, risulterebbe strano che due fondi che gestiscono miliardi di patrimoni pubblici e privati abbiano agito con superficialità, non comunicando o omettendo dichiarazioni".