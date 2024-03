Salvini: "Inchiesta sul Milan? Spero magistratura si stia muovendo con elementi solidi”

vedi letture

In merito all'inchiesta della Procura di Milano avviata per accertare se Elliot sia ancora proprietario del Milan, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e noto tifoso rossonero, ha dichiarato a margine del convegno su innovazione e sostenibilià per il trasporto pubblico a Milano: "Da cittadino, non da vicepresidente del Consiglio, mi auguro che se la magistratura si muove o per il Milan o per i palazzi a Milano, si muova con elementi assolutamente solidi - riporta alanews.it -.

Se non avessero elementi solidi, farebbero il danno di Milano, dell’Italia, del calcio e di quant’altro. Da lettore, risulterebbe strano che due fondi che gestiscono miliardi di patrimoni pubblici e privati abbiano agito con superficialità, non comunicando o omettendo dichiarazioni".