Salvini: "Marotta presidente dell'Inter bel colpo. Da milanista, ammetto che sto soffrendo"

vedi letture

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e noto tifoso del Milan, si è così espresso prima della conferenza stampa presso la Camera dei Deputati sulla nomina a Presidente dell'Inter di Beppe Marotta: "Non parlo di calcio però per l’Inter posso dire che è veramente un bel colpo. Da milanista, tifoso del Milan, ammetto che sto soffrendo".

LA BATTUTA DI LA RUSSA

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, presente all'Assemblea degli azionisti dell'Inter che ha eletto Giuseppe Marotta presidente dei nerazzurri, ha parlato così ai microfoni di TMW:

Che idea si è fatto di Oaktree?

"Non sono nella storia di Oaktree gli investimenti a lungo termine, ma neanche possedere l'Inter è nella loro storia... E' il primo giorno di scuola, devono capire la specificità di questo investimento, perché non hanno comprato un'industria di dolci o di computer, hanno comprato un'industria che per prima cosa produce emozioni. Io credo che anche dal punto di vista economico le due cose possano stare insieme, rafforzare i valori dell'Inter e poi cercare qualcosa di nuovo, com'è nella natura dei fondi".

Cosa ha detto a Marotta?

"Marotta è la scelta migliore che potessero fare. L'ho abbracciato Marotta, che dovevo fare...".

Si aspetta di essere competitivo per la Champions adesso?

"Sennò che tifoso sarei... Poi se sei un vero tifoso, anche se ti salvi all'ultimo, non smetti di esserlo. Non ho neanche preso in considerazione la retrocessione, sia chiaro, quella è una cosa che spetta al Milan... (ride, ndr)".