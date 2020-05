Salvini: "Milan e Inter possono giocare al sud. Il calcio tiene in vita lo sport"

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Non sarebbe un problema se Milan e Inter giocassero fuori dalla Lombardia. Poi non sono la proprietà delle società, ma se si giocasse a Reggio Calabria invece che a Milano non sarebbe un problema". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a "La politica nel pallone", su Gr Parlamento. "Dove come e quando sarebbe l'ultimo dei problemi: il problema è mantenere in vita il calcio, che tiene in vita tutto lo sport italiano. Se qualcuno pensa di sparare al calcio per fare l'anima bella, perchè è popolare così, non offre un servizio al Paese. Non vorremmo che chi è sopravvissuto al virus non riuscisse a salvarsi dalla fame".