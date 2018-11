Salvini: "Poche 2 giornate di stop per Higuain"

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Due giornate ad Higuain? Sono poche. Certo, da tifoso del Milan potrei anche essere contento, ma da sportivo, mentre ci sono 300 arbitri che vengono aggrediti in un anno sui campi dei dilettanti di tutta Italia, un professionista come lui non può andare faccia a faccia contro l'arbitro come è successo domenica". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un'intervista al giornale 'Leggo' che uscirà integralmente domani.